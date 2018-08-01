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«Влюбиться в столицу»: торговый центр на Ходынке вошел в число номинантов городского голосования
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«Влюбиться в столицу»: торговый центр на Ходынке вошел в число номинантов городского голосования 

Управа района Сокол города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
На портале «Активный гражданин» запустили новое голосование — жители Москвы выберут площадку, на которой можно реализовать свои лучшие идеи для фото.
В рамках опроса под названием «Влюбиться в столицу» горожане могут выбрать площадки, представленные в разных подгруппах. Среди номинантов — деловые и торговые центры. В данной категории представлен и торговый центр «Авиапарк», расположенный на Ходынском бульваре рядом с районом Сокол.
Отметим, в рамках опроса участники могут предложить собственный вариант ответа. (мю)
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