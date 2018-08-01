«Влюбиться в столицу»: торговый центр на Ходынке вошел в число номинантов городского голосования

На портале «Активный гражданин» запустили новое голосование — жители Москвы выберут площадку, на которой можно реализовать свои лучшие идеи для фото.

В рамках опроса под названием «Влюбиться в столицу» горожане могут выбрать площадки, представленные в разных подгруппах. Среди номинантов — деловые и торговые центры. В данной категории представлен и торговый центр «Авиапарк», расположенный на Ходынском бульваре рядом с районом Сокол.

Отметим, в рамках опроса участники могут предложить собственный вариант ответа. (мю)