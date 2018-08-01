Как вам живется. На Ямале, Югре и Тюменской области по домам пройдут с опросами

На Ямале, в Югре Тюменской области с 15 по 29 сентября проведут комплексное наблюдение условий жизни населения. Росстат отобрал домашние хозяйства для наблюдения. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе в обследование включены 297 домохозяйств: 216 — в городских округах и 81 — в муниципальных районах. В Ханты-Мансийском автономном округе обследуются 648 домохозяйств, в том числе 540 — в городских округах, на юге Тюменской области — 567 домохозяйств, 324 из них расположены в городских округах.

Специально обученные интервьюеры соберут статистические данные о профессиональных и личных мотивациях участия населения в трудовой деятельности, уровне обеспечения прав на социальную защиту и потребностей в социальном обслуживании. Речь пойдет и о качестве жилищных и бытовых условий проживания, намерениях по их улучшению, наличии информационных и коммуникационных средств, способствующих интеллектуальному развитию. Не останутся без внимания получаемые услуги и удовлетворенность работой учреждений социальной сферы и транспорта, безопасность производственной и непроизводственной сфер обитания, причины ограничений в удовлетворении жизненно важных потребностей.

Опросы респондентов будут производиться по специальным анкетам с конкретными вопросами для различных групп населения. Интервьюеры заполнят ответы непосредственно со слов опрашиваемых членов домохозяйств.

Разработано три вида вопросников: для домохозяйства, для индивидуального опроса лиц в возрасте 15 лет и более и для детей в возрасте до 15 лет. Согласно первому — члены домохозяйств расскажут интервьюерам о составе своей семьи, оценке материального положения, жилищных и бытовых условиях. Каждого члена домохозяйства старше 15 лет опросят о их социальном положении и достигнутом уровне образования, состоянии здоровья и физической активности, участии в трудовой деятельности, доступности медицинского обслуживания, удовлетворенности транспортным обеспечением, торговым и бытовым обслуживанием. Респондентам будут заданы вопросы о потребности в социальном обслуживании и доступности государственных услуг, использовании информационных технологий. Для детей в возрасте до 15 лет заполнят со слов кого-либо из родителей, кто может дать полную и достоверную информацию о ребенке. Расскажут о посещении дошкольного или общеобразовательного учреждения, о состоянии здоровья и физической активности.

Как сообщили ИА «Север-Пресс в управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, полученные первичные статистические данные являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Их будут обрабатывать при условии обязательного обезличивания.