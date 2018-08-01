Последние недели лета читатели газеты «Дмитровец» проведут на работе — опрос

Редакция газеты «Дмитровец» подвела итоги очередного опроса: читателям предлагалось рассказать о том, как они проведут последние недели лета. Согласно результатам, чуть меньше половины респондентов — 41 процент — останутся в городе из-за работы.

Ответ «Не хочу никуда уезжать, останусь дома» выбрали 24 процента проголосовавших. За вариант «Собираюсь уехать на природу/на дачу» проголосовали 22 процента участников. Уехать отдыхать на море готовы лишь 13 процентов читателей газеты Дмитровского района.

В опросе приняли участие 37 человек. В ближайшее время на сайте газеты стартует новый опрос. (мю)