Большинство вологжан покупают продукты в магазинах рядом с домом

Магазины «у дома» — это сочетание доступных цен и свежих продуктов первой необходимости, считают вологжане. 80 из 100 жителей областной столицы чаще всего делают покупки в небольших магазинах. Об этом говорят данные опроса, проведенного « Вологда РФ ».

Согласно данным холдинга Ромир, жители нашей страны выбирают магазин по его местоположению. Почти 65% россиян покупают продукты недалеко от дома. Столько же респондентов следят за ценовой политикой конкретного магазина или сети. Половина участников федерального опроса пояснили, что выбирают магазины в зависимости от ассортимента и наличия акций.

Так, например, наиболее популярными у жителей Вологодчины являются универсамы «Пятерочка». Как и по всей стране, в нашем регионе магазины сети работают в формате «у дома» и учитывают все потребности покупателей. В каждом универсаме представлен широкий ассортимент необходимых товаров: овощи, фрукты, молочные и мясные продукты местных производителей, хлебобулочные товары, крупы — все то, что регулярно присутствует на кухне каждой хозяйки. В магазинах сети также можно найти и необходимые товары для дома.

Отмечают волгожане и программу лояльности торговой сети. «Нравится, что у „Пятерочки“ есть бонусная карта. Она позволяет хорошо экономить. Это выгодно. Хожу каждый день за молоком, хлебом, овощами. А еще хорошо, что есть товары местных производителей», — говорит пенсионерка Татьяна Сухорукова

Кстати, продукты вологодских производителей в «Пятерочке» обозначены специальными табличками «Покупай местное» или «Произведено в Вологде». Большинство таких товаров — участники системы добровольной сертификации «Вологодский продукт», что, несомненно, подтверждает качество этой продукции.