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В ЦАР нет россиян в составе организованных туристических групп
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В ЦАР нет россиян в составе организованных туристических групп 

РИА Новости 8 часов назад
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россиян в составе организованных туристических групп на территории Центральноафриканской республики в настоящий момент нет, сообщил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.
МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным ведомства, их тела уже доставлены в столицу республики Банги. После источник в министерстве уточнил, что редакционные удостоверения убитых российских граждан были просрочены. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «убийство».
"Организованных туристов на территории ЦАР нет. Но есть россияне, которые совершают путешествия самостоятельно по странам мира. Представители туристической отрасли не могут контролировать частные поездки своих соотечественников", — прокомментировал ситуацию он.
Горин отметил, что в Африке расположены такие страны как Тунис и Марокко, где с удовольствием отдыхают россияне. Там же находится и Египет.
"Кроме того, туроператоры постепенно расширяют географию своих предложений на территории Африканского континента. Ставятся чартерные рейсы на Занзибар. Россияне путешествуют в ЮАР, в Танзанию, в Намибию, в Кению. Есть индивидуальные туры в Замбию, Занзибар и Ботсвану. Но наиболее популярными туристическими направлениями в Африке пока остаются Тунис и Марокко", — отметил представитель Ростуризма.
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