Половина казанских студентов училась, остальные — работали или бездельничали

52% выпускников татарстанских вузов все свое студенческое время посвящали учебе. 18% строили карьеру и зарабатывали первые деньги, 8% — бездельничали в ожидании диплома. Еще 4% увлекались вечеринками, показал опрос HeadHunter.

Больше половины (56%) татарстанцев, не получивших высшее образование, жалеют об этом. Только 33% респондентов устраивает отсутствие вузовского диплома.

В конце прошлого года HeadHunter проводил похожий опрос. Тогда выяснилось, что 6% студентов из Татарстана поступили в институт под давлением родителей.

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