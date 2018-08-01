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Половина казанских студентов училась, остальные — работали или бездельничали
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Половина казанских студентов училась, остальные — работали или бездельничали 

Казанский Портал 2 часа назад
52% выпускников татарстанских вузов все свое студенческое время посвящали учебе. 18% строили карьеру и зарабатывали первые деньги, 8% — бездельничали в ожидании диплома. Еще 4% увлекались вечеринками, показал опрос HeadHunter.
Больше половины (56%) татарстанцев, не получивших высшее образование, жалеют об этом. Только 33% респондентов устраивает отсутствие вузовского диплома.
В конце прошлого года HeadHunter проводил похожий опрос. Тогда выяснилось, что 6% студентов из Татарстана поступили в институт под давлением родителей.
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