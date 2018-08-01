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Братчиков занял 41 место в Национальном рейтинге мэров
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Братчиков занял 41 место в Национальном рейтинге мэров 

Псковская губерния 2 часа назад
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за июнь-июль 2018 года. Глава администрации города Пскова Александр Братчиков занял в рейтинге 41 место. Отметим, результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновывать свои выводы.
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