Ещё
СМИ опубликовали фото автомобиля убитых в Африке россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

СМИ опубликовали фото автомобиля убитых в Африке россиян 

Свободная пресса 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Убитые в Центральноафриканской республике россияне передвигались на автомобиле Mitsubishi L200. Снимки внедорожника, на стеклах и кузове которого виднеются пулевые отверстия, опубликовало РБК.
По словам источника издания, в настоящее время машина находится в столице страны Банги. Министр информации ЦАР Максим Казаги рассказал журналистам, что на месте убийства не были найдены ни принадлежавшие журналистам техника, ни деньги. Он отметил, что россияне попытались оказать сопротивление нападавшим.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России совместно с представителями МИД России прорабатывает вопрос о направлении в Центральноафриканскую республику опытных следователей и криминалистов для расследования убийства российских журналистов.
Напомним, что от рук неизвестных в ЦАР погибли 51-летний журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и 47-летний режиссер Александр Расторгуев. Они планировали снять в ЦАР документальный фильм о работе ЧВК «Вагнер», чьи бойцы, по информации СМИ, занимаются охраной золотодобытчиков, пишет НСН.
Новости по теме: Захарова назвала «околесицей» озвученную в СМИ задачу убитых в Африке россиян
Глава ЦУР рассказал о странном поступке убитых в ЦАР россиян
Свободная пресса: последние новости
В ЦАР найдены убитыми, предположительно, трое россиян Стала известна причина смерти актера Мартынова Скончался актер Юрий Мартынов
Комментарии  Ещё 87 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить85
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании494
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение