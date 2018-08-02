СМИ опубликовали фото автомобиля убитых в Африке россиян 

Убитые в Центральноафриканской республике россияне передвигались на автомобиле Mitsubishi L200. Снимки внедорожника, на стеклах и кузове которого виднеются пулевые отверстия, опубликовало РБК.
По словам источника издания, в настоящее время машина находится в столице страны Банги. Министр информации ЦАР Максим Казаги рассказал журналистам, что на месте убийства не были найдены ни принадлежавшие журналистам техника, ни деньги. Он отметил, что россияне попытались оказать сопротивление нападавшим.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России совместно с представителями МИД России прорабатывает вопрос о направлении в Центральноафриканскую республику опытных следователей и криминалистов для расследования убийства российских журналистов.
Напомним, что от рук неизвестных в ЦАР погибли 51-летний журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и 47-летний режиссер Александр Расторгуев. Они планировали снять в ЦАР документальный фильм о работе ЧВК «Вагнер», чьи бойцы, по информации СМИ, занимаются охраной золотодобытчиков, пишет НСН.
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