Ещё
Граждане Грузии назвали нищету и безработицу главными проблемами в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Граждане Грузии назвали нищету и безработицу главными проблемами в стране 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 1 авг — РИА Новости. Нищета и безработица по-прежнему волнуют граждан Грузии больше всего, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Американским национальным демократическим институтом (NDI).
Социологическое исследование проводилось с 23 июня по 8 июля, в нем приняли участие более 2,4 тысячи человек.
Согласно результатам опроса, 51% опрошенных граждан назвал главной национальной проблемой безработицу, 32% — нищету, 28% — рост цен, 28% — пенсии, 24% — территориальную целостность, 21% — доступность медицинского обслуживания, 17% — низкие зарплаты, 15% — образование, 10% — отношения с Россией, 8% — восстановление справедливости, 6% — рост криминала, 5% — справедливые выборы, а 4% — судебную систему и членство Грузии в НАТО.
По данным исследования, опубликованным в начале года, 54% опрошенных граждан назвали главной национальной проблемой безработицу, 35% — рост цен и инфляцию, 30% — нищету, 25% — пенсии, 23% — доступность медицинского обслуживания, 23% — территориальную целостность. NDI тогда отметил, что список главных нацпроблем для граждан Грузии не менялся с 2009 года.
Последние новости
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье55
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал293
Лепс ударил Аллу Михееву378
Названа причина смерти Людмилы Глуховой5
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру33
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение