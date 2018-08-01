Российская молодежь выбрала позицию «без диплома»

Социологи выяснили отношение молодых россиян к высшему образованию

Почти три четверти (72%) российских молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают, что высшее образование не является обязательным для успешной карьеры, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (72%) чаще придерживается той позиции, что в наше время и без диплома можно подняться по карьерной лестнице", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ.

Опрос также показал, что все больше людей "склонны думать, что значимость диплома вуза зачастую преувеличивают, так как устроить удачно жизнь можно и без него". Число 25-34-летних и 35-44-летних жителей РФ , придерживающихся такого мнения, выросло с 2008 года с 48% до 66% и с 46% до 65% соответственно.

Согласно опросу, около половины россиян (51%) опровергают тезис о том, что без высшего образования человек обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу, а среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет эта доля выше (по 66%). При этом представители старшего поколения, наоборот, думают, что без высшего образования на хорошую работу устроиться невозможно. Среди 45-59-летних и людей, старше 60 в поддержку этой позиции наблюдается положительная динамика — рост с 42% (в 2008 году) до 50% (в 2018 году) и с 42% до 56% соответственно.

"Судя по всему, бум массовой охоты молодых россиян на вузовскую "корочку" завершается. Причем становится очевидным, что подогревали его старшие родственники, чье мнение о престижности высшего образования сформировалось в советское время, когда любой человек с дипломом обладал большими возможностями для восхождения по социальной и карьерной лестнице", — прокомментировал данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов . Он отметил, что современная молодежь рассматривает траты на образование как инвестицию, от которой ожидает результат.

"Для них свет клином не сходится на вузовском дипломе — не только он может подтвердить реальную квалификацию и ценность как члена общества. Определяет такие качества молодежи информационное пространство, которое его окружает, в котором меньше наставлений взрослых, но больше сетевого взаимодействия со сверстниками", — добавил руководитель департамента ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля, в нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке, для которой максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.