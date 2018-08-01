Минздрав рассказал, в каких регионах больше всего больных россиян 

Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, где зафиксировано больше и меньше всего болезней среди граждан. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс‐службу ведомства.
По информации за 2017 год, больше всего болеющих оказалось в Алтайском крае. Там на 100 тысяч населения пришлось 253 429,5 заболеваний. На втором месте — Санкт-Петербург с более чем 236 874 заболевшими, на третьем месте — Ненецкий АО с цифрой 230 700,8. Пятерку замкнули Карелия (230 371,7) и Республика Коми (230 230,4).
При этом больше всего здоровых людей оказалось в Кабардино-Балкарии. Число перенесших различные заболевания там оценивается примерно в 95 473 человек, в Чечне — 112 108,9 из 100 тысяч, далее следуют Курская область (115 123,6), Республика Тыва (115 621,4) и Астраханская область (115 921,2).
В среднем же по России в 2017 году врачи зарегистрировали 161 776 недомоганий на 100 тысяч населения.