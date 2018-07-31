Появилась новая информация о налоге, разозлившем россиян

В правительстве прокомментировали потенциальное введение нового налога на велосипеды, который вызвал волну возмущений среди россиян, сообщает PRIMPRESS.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя вице-премьера Илью Джуса, Козак предложение не поддержал, поручив его дополнительно проработать. «Соответственно, никаких решений по сбору не принято», — подчеркнул Джус.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. Проработать этот вопрос поручил вице-премьер Дмитрий Козак Минпромторгу на совещании о мерах поддержки алюминиевой промышленности. Утилизационный сбор является одной из мер, направленных на увеличение спроса на алюминиевую продукцию в различных отраслях промышленности.

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями» , сумма платежа могла составить до 10% от стоимости велосипеда. На российскую продукцию при этом, по аналогии с отечественным автопромом, цены не должны были повыситься, а на зарубежную — вырасти пропорционально. Это, по мнению специалистов, простимулирует российское производство.

Инициатива правительства вызвала резкую негативную реакцию у россиян. В соцсетях пишут, что так недалеко до налога на воздух.