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Появилась новая информация о налоге, разозлившем россиян
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Появилась новая информация о налоге, разозлившем россиян 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
В правительстве прокомментировали потенциальное введение нового налога на велосипеды, который вызвал волну возмущений среди россиян, сообщает PRIMPRESS.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя вице-премьера Илью Джуса, Козак предложение не поддержал, поручив его дополнительно проработать. «Соответственно, никаких решений по сбору не принято», — подчеркнул Джус.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. Проработать этот вопрос поручил вице-премьер Дмитрий Козак Минпромторгу на совещании о мерах поддержки алюминиевой промышленности. Утилизационный сбор является одной из мер, направленных на увеличение спроса на алюминиевую продукцию в различных отраслях промышленности.
По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», сумма платежа могла составить до 10% от стоимости велосипеда. На российскую продукцию при этом, по аналогии с отечественным автопромом, цены не должны были повыситься, а на зарубежную — вырасти пропорционально. Это, по мнению специалистов, простимулирует российское производство.
Инициатива правительства вызвала резкую негативную реакцию у россиян. В соцсетях пишут, что так недалеко до налога на воздух.
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