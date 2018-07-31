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Россиян ждет очередное повышение цен
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Россиян ждет очередное повышение цен 

Новости Саратова 5 часов назад
Фото: Новости Саратова
Большинство крупных российских компаний намерены поднять стоимость на свои товары и услуги.
Причиной этого стало решение Правительства РФ повысить НДС с 18 до 20 процентов, — сообщают федеральные СМИ со ссылкой на исследование Института Адизеса.
Повышение прогнозируется на начало 2019 года, когда начнут действовать новые налоговые ставки.
Напомним, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года. Было заявлено, что средства от налогов направят на социальную сферу для улучшения качества жизни россиян.
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