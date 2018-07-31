Россиян ждет очередное повышение цен

Большинство крупных российских компаний намерены поднять стоимость на свои товары и услуги.

Причиной этого стало решение Правительства РФ повысить НДС с 18 до 20 процентов, — сообщают федеральные СМИ со ссылкой на исследование Института Адизеса.

Повышение прогнозируется на начало 2019 года, когда начнут действовать новые налоговые ставки.