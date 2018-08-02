Банк «Возрождение» предупредил о регламентных работах 2 августа

Банк «Возрождение» предупредил клиентов о плановых регламентных работах по обслуживанию информационных систем 2 августа.

«2 августа 2018 года будут проводиться плановые регламентные работы по обслуживанию информационных систем банка. В связи с этим в период c 23:20 до 23:25 мск в банкоматах, платежных терминалах и в интернет-банке будет недоступно проведение платежей и переводов между счетами и картами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

Банк приносит извинения за возможные неудобства.