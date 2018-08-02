Ещё
Банк «Возрождение» предупредил о регламентных работах 2 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Возрождение» предупредил о регламентных работах 2 августа 

Банки.ру 32 минуты назад
Банк «Возрождение» предупредил клиентов о плановых регламентных работах по обслуживанию информационных систем 2 августа.
«2 августа 2018 года будут проводиться плановые регламентные работы по обслуживанию информационных систем банка. В связи с этим в период c 23:20 до 23:25 мск в банкоматах, платежных терминалах и в интернет-банке будет недоступно проведение платежей и переводов между счетами и картами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.
Банк приносит извинения за возможные неудобства.
Банки.ру: последние новости
26 июля. Главное за минуту: Россиян научат копить на квартиры и обещают не лишать пенсий Росстат: число бедных россиян в I квартале снизилось на 1,2 млн в годовом выражении Житель Краснодара выиграл в лотерею почти 75 млн рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета47
У России таких ракет нет. И не будет157
Королеву красоты убили на глазах у туристов14
Украинские военные заявили о масштабном «котле»207
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона177
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение