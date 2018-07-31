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Бывшая жена Джемаля подтвердила, что он был среди убитых в ЦАР россиян
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Бывшая жена Джемаля подтвердила, что он был среди убитых в ЦАР россиян 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: БЫВШАЯ ЖЕНА ЖУРНАЛИСТА ОРХАНА ДЖЕМАЛЯ ИРИНА ГОРДИЕНКО ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ТОТ БЫЛ СРЕДИ УБИТЫХ В ЦАР РОССИЯН — ЖУРНАЛИСТ ШЕВЧЕНКО
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