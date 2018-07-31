Датчане согласны с ростом расходов на оборону

На протяжении многих лет датчане, похоже, проявляли большую готовность к тому, чтобы пожинать так называемые мирные дивиденды и отбирать деньги у военных, чтобы использовать их на другие общественные нужды. Но, возможно, среди части населения происходят изменения во взглядах на то, как надо использовать деньги.

В понедельник в «Берлингске» (Berlingske) были опубликованы результаты опроса общественного мнения Института Гэллапа. 42% респондентов оказались готовы к тому, чтобы повысить военные расходы Дании до 2% ВВП — цели, которую страны-члены НАТО решили достигнуть. 45% респондентов выразили несогласие с этим.

Опрос был проведен через полгода после того, как Фолькетинг принял решение о повышении военных расходов. В 2023 году они, вероятно, составят 1,3% ВВП.

Новое решение предполагает, что на оборону выделят миллиарды крон

Партии Венстре (Левые), Либеральный альянс, Консервативная народная партия, Социал-демократы и Радикальные Левые в январе 2018 года договорились о новом шестилетнем договоре о расходах на оборону.

Договор предполагает, что рамки расходов на вооруженные силы в последующие годы будут постепенно увеличиваться с 800 миллионов крон в 2018 году до 4,8 миллиардов крон в 2023 году. Это будет означать, что в 2023 году Дания станет тратить на оборону примерно 1,3% ВВП.

Если же расходы на оборону в 2023 году составят 2% ВВП, то, как подсчитало Министерство обороны , они должны возрасти еще больше — до примерно 17 миллиардов крон. А если наращивать военные расходы еще больше — до 4% ВВП, это обойдется примерно в 65 миллиардов крон, сообщает министерство.

Оценки приблизительные, потому что они зависят от развития ВВП вплоть до 2023 года.

Ранее опросы общественного мнения не обнаруживали в датчанах желания направлять больше денег на оборону, и в беседе с Berlingske Йенс Рингсмосе (Jens Ringsmose), руководитель Института военных операций Академии Министерства, охарактеризовал результаты нынешнего опроса как «примечательные».

При проведении Институтом Гэллапа опроса в 2016 году лишь 28% датчан, например, были согласны с тем, что Дании следует направлять на военные расходы 2% ВВП. Тогда 2% ВВП означали, что на оборону будет тратиться до 41 миллиардов крон в год, что, возможно, повлияло на желание (или нежелание) участников опроса дать положительный ответ на вопрос.

Профессор Миккель Ведбю Расмуссен (Mikkel Vedby Rasmussen), возглавляющий Институт политологии при Университете Копенгагена , в течение многих лет изучает оборонную политику, поэтому он «несколько скептически» относится к новому опросу.

«Когда говорят о 2%, кажется, что это не так много, но если вы спросите людей, хотят ли они платить 20 миллиардов или 40 миллиардов, то я думаю, что они бы ответили по-другому», — говорит он.

Но, добавляет Миккель Ведбю Расмуссен, «поскольку ответили так, а не иначе, то я думаю, что среди населения наметилось движение в направлении роста военного бюджета. Это началось, когда Фолькетинг при заключении нового соглашения о военных расходах заявил, что бюджет будет расти. Существует тенденция: если политики наметили какое-то направление, то население страны более или менее радостно ему следует».

Опрос Института Гэллапа 2016 года — не единственный из тех, что ранее демонстрировали явное нежелание тратить больше денег на военные нужды.

В тот же год в опросе «Норстат» (Norstat), проведенном для интернет-газеты «Алтингет» (Altinget), менее трети респондентов характеризовали себя как сторонника роста военных расходов. И даже еще в сентябре прошлого года опрос «Мегафон» (Megafon) в газете «Политикен» (Politiken) показал, что оборона относилась к тем разделам бюджета, на которых, по мнению датчан, вполне можно было экономить деньги.

В 2017 году почти двое из трех респондентов были сторонниками того, чтобы экономить деньги на обороне. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, предпринятый «Аналисе Денмарк» (Analyse Danmark) по заказу «Угебревет А4» (Ugebrevet A4).

То, что сегодня идея роста военных расходов, похоже, получает большую поддержку, объясняется, по мнению Миккеля Ведбю Расмуссена, в частности, тем, что американская внешняя политика при президенте Дональде Трампе вызывает все большую неуверенность.

«Еще одним фактором, я думаю, является то, что люди просто-напросто нервничают из-за России. Люди понимают, что та благоприятная ситуация в области политики безопасности, в которой мы были после окончания холодной войны, позади», — говорит он.