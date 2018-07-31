Стали известны подробности об убитых в Африке россиянах

Двое из трех человек, убитых в Центральноафриканской Республике , были сотрудниками «Известий» . В то же время являются ли они гражданами России , точно неизвестно. Об этом ТАСС сообщили во вторник, 31 июля, в российском посольстве в стране.

«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы», — пояснили в дипмиссии.

Ранее агентство AFP сообщило об обнаружении в ЦАР тел трех человек, предположительно, россиян. Агентство ссылается на собственные источники среди силовиков и в религиозных кругах.