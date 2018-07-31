Ещё
Стали известны подробности об убитых в Африке россиянах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности об убитых в Африке россиянах 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Двое из трех человек, убитых в Центральноафриканской Республике, были сотрудниками «Известий». В то же время являются ли они гражданами России, точно неизвестно. Об этом ТАСС сообщили во вторник, 31 июля, в российском посольстве в стране.
«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы», — пояснили в дипмиссии.
Ранее агентство AFP сообщило об обнаружении в ЦАР тел трех человек, предположительно, россиян. Агентство ссылается на собственные источники среди силовиков и в религиозных кругах.
По его данным, у погибших были при себе удостоверения журналистов. Отмечалось, что они были убиты неизвестными вооруженными людьми. Это произошло в ночь на 31 июля. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибю.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы имена убитых россиян в Африке243
Лепс ударил Аллу Михееву122
«Целебное фото» Лаврова и другие события дня9
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России307
В Африке убили россиян145
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение