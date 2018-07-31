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Санкт-Петербург вошел в топ-20 самых романтичных мест на Земле
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Санкт-Петербург вошел в топ-20 самых романтичных мест на Земле 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Британское издание «Daily Mail» составило рейтинг самых романтичных мест на Земле.
Первое место заняла столица Франции — Париж. «Также известный, как город любви. Эйфелева башня — одно из самых популярных мест для свадеб», — отмечает издание.
Второе место занял греческий Санторини. За него проголосовали 2 тысячи опрошенных. Тройку лидеров замкнула итальянская Венеция, где могут прокатиться на гондоле по узким каналам города.
Примечательно, что 11 место в рейтинге занял российский Санкт-Петербург.
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