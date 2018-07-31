Россияне обрушили рейтинг «медведей» до минимума

Рейтинг партии «Единая Россия» опустился до минимального за 7 лет показателя. По состоянию на 22 июля он снизился до 37,1%, следует из опросов ВЦИОМ

За неделю этот показатель упал на 1,5 процентных пункта. При этом в начале 2018 года (по данным на 14 января) рейтинг «медведей» составлял 53,2%.

Социологи спрашивали у респондентов, за какую партию бы они проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. Согласно данным опроса, голоса за «Единую Россию» отдали бы 37,1% опрошенных, за КПРФ — 15,5%, за ЛДПР — 10,7%, за "Справедливую Россию" — 5,8%. Еще 13,4% респондентов затруднились ответить, а 7,6% выразили желание отдать голос за непарламентские партии.

19 июля Госдума большинством голосов членов фракции ЕР утвердила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ, предусматривающий повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин, вызвал широкий общественный резонанс. По всей стране проходят митинги против правительственной инициативы, передает "Уралинформбюро"

Рекордно низкая отметка рейтинга «Единой России» была зафиксирована ВЦИОМ в декабре 2011 года. После выборов в Госдуму партию власти поддерживали только 35% опрошенных россиян.