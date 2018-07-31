Ещё
Россияне обрушили рейтинг «медведей» до минимума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне обрушили рейтинг «медведей» до минимума 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Рейтинг партии «Единая Россия» опустился до минимального за 7 лет показателя. По состоянию на 22 июля он снизился до 37,1%, следует из опросов ВЦИОМ.
За неделю этот показатель упал на 1,5 процентных пункта. При этом в начале 2018 года (по данным на 14 января) рейтинг «медведей» составлял 53,2%.
Социологи спрашивали у респондентов, за какую партию бы они проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. Согласно данным опроса, голоса за «Единую Россию» отдали бы 37,1% опрошенных, за КПРФ — 15,5%, за ЛДПР — 10,7%, за "Справедливую Россию" — 5,8%. Еще 13,4% респондентов затруднились ответить, а 7,6% выразили желание отдать голос за непарламентские партии.
19 июля Госдума большинством голосов членов фракции ЕР утвердила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ, предусматривающий повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин, вызвал широкий общественный резонанс. По всей стране проходят митинги против правительственной инициативы, передает "Уралинформбюро".
Рекордно низкая отметка рейтинга «Единой России» была зафиксирована ВЦИОМ в декабре 2011 года. После выборов в Госдуму партию власти поддерживали только 35% опрошенных россиян.
Уралинформбюро: последние новости
Российские школы испытывают острую нехватку учителей Почти 30% россиян попадали в лапы цифровых мошенников 42% россиян верят в инопланетян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы имена убитых россиян в Африке
Лепс ударил Аллу Михееву122
«Целебное фото» Лаврова и другие события дня10
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России307
В Африке убили россиян
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение