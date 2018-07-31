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ВЦИОМ составил топ-7 социальных фактов о россиянах
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ВЦИОМ составил топ-7 социальных фактов о россиянах 

News.ru 20 минут назад
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты главных исследований по социальной проблематике, которые были проведены в июле. В список вошли итоги опросов по проблемам международной политики, репродуктивной медицины, спорта, школьного образования и другим.
Так, согласно исследованию социологов, 93% россиян знают о том, что планета Земля имеет круглую форму. 91% во время чемпионата мира по футболу болели за отечественную сборную, а 52% респондентов полагают, что система ЕГЭ позволила оценивать уровень знаний выпускников объективно, без поправки на человеческий фактор.
88% участников опроса назвали искусственное оплодотворение допустимым методом зачатия, при этом по мнению 43% опрошенных в идеальной семье должно быть трое детей.
67% наших сограждан верят в существование некой организации, влияющей на все мировые процессы. 38% россиян ждут улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.
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