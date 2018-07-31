Росстат зафиксировал снижение числа убийств и суицидов с начала года 

Количество убийств, совершенных за январь-июнь 2018 года в России, снизилось по отношению к показателям аналогичного периода 2017 года на 12,5%, количество суицидов — на 9,1%. Соответствующие данные приводит Росстат в мониторинге «Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации».
При этом, как сообщает ведомство, естественная убыль за первые полгода в 2018 году составила 164,1 тыс. человек, смертность выросла за январь-июнь 2018 года на 0,7% по отношению к такому же периоду в 2017 году. Наиболее частыми причинами смерти россиян являются болезни системы кровообращения — 444 тыс. человек, а также новообразования — 147 тыс. человек.
Показатели младенческой смертности снизились в 2018 году на 12,3%.
Уровень рождаемости снизился на 4,7% — с 821 тыс. в январе-июне 2017 года до 728 тыс. человек за аналогичный период 2018 года. По информации ведомства, больше всего детей родилось в Москве — 63 тыс., Московской области — 42 тыс., Санкт-Петербурге — 31 тыс., Краснодарском крае — 30 тыс., Свердловской и Тюменской областях — по 24 тыс., Татарстане — 22 тыс. и Ростовской области — 19 тыс.