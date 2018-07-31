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HeadHunter рассказал, какую работу ищут калининградцы старше 46 лет
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HeadHunter рассказал, какую работу ищут калининградцы старше 46 лет 

Клопс.Ru 1 час назад
Этим летом доля соискателей в возрасте от 46 лет составила 9% от общего числа резюме на HeadHunter. О том, какие профессиональные сферы интересуют горожан зрелого возраста и на какую зарплату они рассчитывают, «Клопс» рассказали в пресс-службе портала.
По сравнению с 2017 годом количество возрастных кандидатов, заинтересованных в новой работе, не изменилось. Меньше всего оказалось соискателей старше 55 лет — 3% от всех резюме за первые летние месяцы. Среди потенциальных работников в возрасте от 50 до 60 лет 65% резюме принадлежат мужчинам и 35% — женщинам. В основном они заинтересованы в работе на производстве (15%), в сферах транспорта и логистики, бухгалтерии (по 10%). Ещё 9% резюме относится к профобласти «Топ-менеджмент», по 8% — к сферам «Продажи» и «Строительство, недвижимость». Заработок от 30 тысяч до 55 тысяч рублей устроил бы 38% возрастных соискателей, ещё 22% согласились бы получать от пяти тысяч до 30 тысяч рублей в месяц. На зарплату от 55 тысяч до 75 тысяч рублей согласились бы 8%. Более смелые ожидания по оплате труда у 15% кандидатов: от 75 тысяч до 100 тысяч (7%) и от 100 тысяч рублей и выше (8%). В числе ключевых навыков, которые чаще встречаются в резюме калининградских кандидатов старшего поколения, можно выделить работу с компьютером (21%), организаторские навыки (18%), ведение переговоров, управление персоналом и работу в команде (по 13%). Опыт руководства коллективом можно встретить в резюме каждого десятого соискателя в возрасте от 50 до 65 лет на HeadHunter.
Эксперты портала отмечают, что среди потенциальных работников зрелого возраста растёт интерес к дополнительному образованию. По результатам опроса, проведённого Службой исследований HeadHunter среди более чем трёх тысяч соискателей, специалистам в возрасте 46–55 лет для самостоятельного онлайн-изучения наиболее интересны курсы по английскому языку и управлению персоналом — эти варианты отметил практический каждый четвёртый респондент данной возрастной группы.
Ранее HeadHunter рассказал про ожидания и навыки калининградских соискательниц. Оказалось, что практически каждое второе резюме размещено горожанками в возрасте от 18 до 30 лет.
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