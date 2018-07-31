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ВЦИОМ констатировал снижение рейтинга «Единой России»
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ВЦИОМ констатировал снижение рейтинга «Единой России» 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Свободные новости
ВЦИОМ констатировал снижение рейтинга партии «Единая Россия» (ЕР). По результатам опроса по состоянию на 22 июля он упал на 16% до 37,1%. В начале года, 14 января, рейтинг ЕР составлял 53,2%.
Рейтинг партий ВЦИОМ ведет с 2006 года. Ниже 40% показатель «Единой России» опускался в конце 2011 года, минимальный результат был зафиксирован 25 декабря того года — 34,4%. Тогда падение рейтингов было связано с протестами на Болотной пощади против фальсификаций на выборах. В 2017 году показатель держался в районе 50%, снижавшись минимум до 47,4%, напоминает «Коммерсантъ».
14 июня правительство объявило о пенсионной реформе и повышении НДС. После этого рейтинги властей начали резко падать. По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности президента упал с 80,3% в мае до 62,5% в конце июня, правительства — с 45,4% до 31,1%. В июле рейтинги стабилизировались.
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