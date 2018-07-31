Как отразится падение рейтинга «ЕР» на региональных кампаниях?

Рейтинг «Единой России» упал до 37%, то есть почти до уровня 2011— года. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ . Во время протестов на Болотной площади рейтинг партии власти составлял чуть больше 34%.

Константин Симонов. Еще в начале 2018 года рейтинг «ЕР» превышал 53%. Эксперты связывают такой провал с непопулярными решениями правительства, за которые голосовали в Госдуме , в частности, с повышением пенсионного возраста и НДС. Однако пока реальной альтернативы» Единой России» нет, падение рейтинга в целом не отразится на результатах региональных кампаний, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности

— Правительство сразу после формирования заявило о нескольких мерах, которые взывали очень нервную и негативную реакцию в обществе. Голосование по пенсионной реформе было довольно эмоциональным, все за ним пристально следили, все обратили внимание, кто не пришел, кто голосовал против. И получается, что «Единая Россия» как ключевая партия в парламенте тоже приняла на себя ответственность за это решение. Здесь еще, я думаю, многие забывают про то, что у нас Дмитрий Анатольевич Медведев , вообще-то, является лидером «Единой России», а так бы, может быть, ситуация даже еще была бы хуже. И [министр-финансов, первый вице-премьер Антон] Силуанов — член «Единой России».

— Насколько для партии критичны эти цифры?

— Все основанные региональные кампании партия наверняка выиграет там, где она участвует. На федеральную кампанию у нее все равно еще время есть. В плюс партии играет и отсутствие сильных конкурентов. Наши крупные оппозиционные партии так называемые находятся в тяжелейшей ситуации, появился у нас новый сегмент раздраженного избирателя, который пока еще никем не окучен.

За последнюю неделю рейтинг «Единой России» упал на 1,5%. Эта цифра вполне в пределах статистической погрешности, хотя и продолжает негативный тренд. Реально политически значимым падение рейтинга не станет, отмечает директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований «У „Единой России“ на партийном поле нет конкурентов. Коммунисты не способны сейчас оседлать протест. Да, они получат небольшое повышение, незначительное, оно не будет угрожать доминирующему положению „Единой России“ в региональных парламентах. Говорить про другие системные партии, которые представлены в парламенте, вообще не приходится. Только два губернатора из избираемых 9-го числа идут как самовыдвиженцы, а остальные — от партии „Единая Россия“. Учитывая, что нигде не ожидается серьезной конкуренции, то есть электоральное пространство было зачищено изначально, и не были допущены какие-то серьезные конкуренты, какого-то значимого результата для губернаторских выборов не будет с точки зрения снижения рейтинга. Побед оппозиции ожидать не приходится. То же самое касается и региональных выборов в парламенты».

Рейтинг был составлен по результатам исследований, которые проводились с октября 2017-го по июль 2018 года. Для оценки использовалось четыре критерия: результаты народного голосования (то есть возможность депутата мобилизовать сторонников), индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. При этом в исследовании не представлены председатель Госдумы и лидеры думских фракций, так как они имеют „неоспоримые преимущества по сравнению с остальными депутатами“, уточнили авторы исследования.