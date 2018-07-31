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Три четверти опрошенных россиян назвали себя патриотами
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Три четверти опрошенных россиян назвали себя патриотами 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Три четверти россиян называют себя патриотами, и большинство опрошенных полагают, что патриотами не могут быть равнодушные к родной природе или уклонисты, но незнание гимна страны или критика властей страны этому не помеха, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
В ходе последнего опроса 77% респондентов сказали, что считают себя патриотами, а 18% таковыми себя не считают, еще 5% затруднились ответить на этот вопрос социологов. За последние годы доля называющих себя патриотами граждан значительно выросла: в 2012 году она составляла 64%, в 2006 году — 57%.
По мнению 30% опрошенных, за последние годы среди россиян стало больше патриотов, еще 33% респондентов полагают, что в этом отношении ничего не изменилось. А вот почти каждый пятый (19%) считает, что патриотов страны стало меньше.
Большинство россиян (71%) полагают, что патриотом не может быть человек, который равнодушен к родной природе или старается избежать службы в армии. Две трети (66%) респондентов считают, что патриотом не может быть человек, не знающий историю своей страны.
Кроме того, половина (51%) опрошенных не считают патриотами тех, кто уезжает жить и работать за границу, а также тех, кто не ходит на выборы. Наряду с этим, более половины россиян убеждены, что патриотом может быть тот, кто не знает текста гимна своей страны (54%), предпочитает иностранную, а не отечественную литературу и искусство (55%), а также критикует власти своей страны (64%).
ФОМ провел опрос 21–22 июля среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.
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