Количество патриотов в России возросло на 13% за последние шесть лет 

Социальный опрос показал, 77% россиян считают себя патриотами, что на 13% больше аналогичного показателя 2012 года.
Результаты исследования фонда «Общественное мнение» приводит РИА «Новости». Участники опроса считают, что патриотами не могут быть уклонисты от военной службы. При этом незнание гимна или критика властей, по мнению респондентов, не мешает быть патриотом.
77% опрошенных назвали себя патритотами — в ходе аналогичного исследования в 2012 году этот показатель был на 13% меньше. 18% людей не считают себя таковыми.
В опросе приняли участие полторы тысячи россиян из 53 регионов страны. Фонд «Общественное мнение» проводил его с 21 по 22 июля 2018 года.