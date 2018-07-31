Количество патриотов в России возросло на 13% за последние шесть лет

Социальный опрос показал, 77% россиян считают себя патриотами, что на 13% больше аналогичного показателя 2012 года.

Результаты исследования фонда «Общественное мнение» приводит РИА «Новости» . Участники опроса считают, что патриотами не могут быть уклонисты от военной службы. При этом незнание гимна или критика властей, по мнению респондентов, не мешает быть патриотом.

77% опрошенных назвали себя патритотами — в ходе аналогичного исследования в 2012 году этот показатель был на 13% меньше. 18% людей не считают себя таковыми.

В опросе приняли участие полторы тысячи россиян из 53 регионов страны. Фонд «Общественное мнение» проводил его с 21 по 22 июля 2018 года.