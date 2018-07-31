Почти 30% россиян попадали в лапы цифровых мошенников

24% россиян за последние три года пострадали или становились объектами для наживы мошенников, использующих цифровые технологии. Такие данные приводит агентство Zoom Market, ссылаясь на соцопрос, в котором участвовало 4 500 человек из 30 городов РФ

37% пострадавших попались на «удочку» мошенников в социальных сетях, 26% — «повелись» на смс-сообщения и телефонные беседы, 21% был обманут через доски бесплатных объявлений, а 16% попались в онлайн-играх.

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и При этом чаще всего жертвами злоумышленников становились москвичи, жители Якутска Перми . Меньше всего пострадали от мошенников тюменцы.