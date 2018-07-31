Почти 30% россиян попадали в лапы цифровых мошенников 

24% россиян за последние три года пострадали или становились объектами для наживы мошенников, использующих цифровые технологии. Такие данные приводит агентство Zoom Market, ссылаясь на соцопрос, в котором участвовало 4 500 человек из 30 городов РФ.
37% пострадавших попались на «удочку» мошенников в социальных сетях, 26% — «повелись» на смс-сообщения и телефонные беседы, 21% был обманут через доски бесплатных объявлений, а 16% попались в онлайн-играх.
При этом чаще всего жертвами злоумышленников становились москвичи, жители Якутска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Перми. Меньше всего пострадали от мошенников тюменцы.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в Свердловской области активизировались телефонные мошенники, предлагающие деньги «от ЛДПР» за участие в президентских выборах. Чтобы получить 5 тысяч рублей, жертвам необходимо предоставить номер банковской карты.