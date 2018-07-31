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Опрос: большинство россиян считают ГМО опасными для здоровья
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Опрос: большинство россиян считают ГМО опасными для здоровья 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Большинство россиян считают продукты с генно-модифицированными организмами (ГМО) представляют опасность для здоровья человека. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
В то, что продукты с ГМО опасны для здоровья, верят 79% опрошенных. Из них 84% — люди со средним образованием. При этом 12% опрошенных считают, что генно-модифицированные продукты безопасны для потребления. Среди них 20% — это люди с неполным образованием.
ВЦИОМ также выяснил отношение россиян к ВИЧ, сообщает «Парламентская газета». 78% респондентов полагают, что это заболевание вызвано опасным вирусом, вылечиться от которого полностью невозможно. Еще 8% опрошенных считают, что ВИЧ есть у многих людей и никак не влияет на состояние организма. Около 5% уверены, что этого заболевания на самом деле не существует и его придумали специально.
Социологи также узнали, как россияне оценивают эффективность прививок. Большинство опрошенных (72%) считают, что вакцинация защищает от болезней. Из них 75% — люди с высшим образованием. Еще 14% респондентов полагают, что прививки бесполезны. А 9% участников опроса уверены, что вакцинация опасна для здоровья.
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