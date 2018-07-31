Ещё
Почти каждый десятый россиянин счел опасными прививки и безвредным ВИЧ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти каждый десятый россиянин счел опасными прививки и безвредным ВИЧ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В опасности прививок и безвредности вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) убежден почти каждый десятый россиянин: 9 и 8 процентов опрошенных соответственно. Это следует из результатов исследования, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во вторник, 31 июля.
Примерно столько и даже больше среди жителей страны тех, кто уверен в безопасности генно-модифицированных продуктов (ГМО) — 12 процентов.
По данным социологов, ответы на эти вопросы заметно отличаются у людей с разным уровнем образования.
Так, крайнюю опасность в употреблении ГМО усматривают, в среднем, 79 процентов респондентов ВЦИОМ. Среди людей с аттестатом зрелости такого мнения придерживаются 84 процента, а среди тех, кто не доучился в школе — 71 процент.
В том, что ВИЧ — серьезное неизлечимое заболевание, уверены 78 процентов опрошенных. Однако среди респондентов немало тех, кто считает, что приема лекарств людям с таким диагнозом не требуется, так как на их состояние вирус сам по себе не влияет. Чаще всего так думают участники опроса со средним образованием — 12 процентов.
Каждый двадцатый респондент (5 процентов) утверждает, что ВИЧ вообще не существует.
В пользе от прививок чаще уверены люди с высшим образованием (75 процентов), чем те, кто успешно окончил школу (63 процента).
14 процентов опрошенных утверждают, что подобные профилактические меры никак не влияют на вероятность заболеть.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав140
Лукашенко после «инсульта» появился на публике18
В Подмосковье рухнул пешеходный мост117
Запашный экстренно госпитализирован24
Внуки Исмаилова живут в нищете33
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение