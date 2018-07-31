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Турпоток из России на Кубу в январе-июне вырос на 22% — почти до 67 тыс. человек
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Турпоток из России на Кубу в январе-июне вырос на 22% — почти до 67 тыс. человек 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Турпоток из России на Кубу в I полугодии 2018 г. вырос на 22% — почти до 67 тыс. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника по туризму посольства Республики Куба в Москве Эдильберто Риверон Леона.
«По итогам первых шести месяцев на Кубе побывали почти 67 тыс. россиян, что на 22% больше, чем за тот же период 2017 г.», — говорится в сообщении.
По оценкам представителя кубинского туризма, в осенне-зимнем периоде можно надеяться и на ускорение динамики.
Отмечается также, что несмотря на то, что летом спрос на направления Карибского бассейна традиционно несколько снижается, россияне по-прежнему охотно едут на курорты: отдых в летний период здесь обходится на 20% дешевле по сравнению с высоким зимним сезоном.
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