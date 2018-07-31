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Петербург и Ленобласть лидируют по проценту летальных исходов в больницах
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Петербург и Ленобласть лидируют по проценту летальных исходов в больницах 

Аист на крыше 3 часа назад
Фото: Аист на крыше
За прошлый год летальность в российских медицинских учреждениях выросла до 1,8%. В лидерах по смертности оказались Петербург и Ленобласть. Подробности сообщает Doctorpiter.ru  Подробный анализ внутрибольничной летальности провели специалисты Общероссийского Народного Фронта и фонда независимого мониторинга «Здоровье». Они внимательно изучили соотношение количества умерших в больницах к количеству тех, кто был выписан в 206-2017 году.
В результате анализа данных выяснилось, что за год смертность возросла с 1,77% до 1,8%. При этом в 45 регионах зафиксирована летальность выше среднего показателя. В их Числе оказались Петербург И Ленинрадская область.
Максимальное снижение внутрибольничной смертности показала Еврейская автономная область (-0,23%).
По словам одного из экспертов — директора фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, рост летальных исходов в ольницах может быть связан «с низкой доступностью медицинской помощи, непрофильными госпитализациями, началом оказания медицинской помощи за пределами „золотого часа“ при сосудистых патологиях. Особенно остро эти проблемы стоят при оказании медпомощи сельскому населению, примеры чего мы видим в наших поездках по регионам.»
Гаврилов порекомендовал руководителям обратить внимание на эту проблему и сделать медицинскую помощь в регионах более доступной.
Источник фото: Fotolia / pix4U
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