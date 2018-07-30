В российских школах не хватает учителей

В российских школах наблюдается нехватка учителей, особенно преподавателей иностранного и русского языков, а также математики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования».

Специалисты провели мониторинг нагрузки педагогов и их заработной платы. Согласно результатам исследования, в российских школах также не хватает учителей начальных классов. Меньше всего вакантных мест для учителей обществознания, ОБЖ и физкультуры. В ходе анализа опросили более трех тысяч преподавателей из 82 регионов.

Полной укомплектовкой педагогического состава могут похвастаться только 52% школ по всей стране. В 37% учреждениях не хватает одного-двух учителей, еще в 11% нет трех и более преподавателей. При этом наблюдается увеличение зарплаты у работников общеобразовательных учреждений. В 2016 году средний заработок учителей составлял 33,3 тысячи рублей, по итогам 2017 года эта сумма выросла до 34,9 тысяч рублей. При этом более половины педагогов, а именно 60%, остаются недовольными своей зарплаты. Таковы данные РАНХиГС

Итоги опроса ОНФ направит в Министерство просвещения.