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Треть работодателей не хотят нанимать пожилых работников
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Треть работодателей не хотят нанимать пожилых работников 

News.ru 2 часа назад
Почти треть российских компаний (32%) не будут нанимать работников предпенсионного возраста, когда возрастная планка выхода на пенсию будет повышена. Еще треть работодателей готовы принимать пожилых сотрудников, но только в том случае, если кандидаты обладают высокой квалификацией.
На рядовые должности у тех, кто готовится к выходу на пенсию, есть шанс устроиться только в 29% компаний, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Института Адизеса. Только 7% участников опроса заявили, что берут на работу людей всех возрастов.
В случае, если пенсионный возраст увеличен не будет, высококвалифицированных специалистов предпенсионного возраста готовы взять на работу 40% респондентов, 23% готовы трудоустраивать таких сотрудников только на рядовые должности. 30% компаний заявили, что не готовы принимать на работу людей старшего возраста.
Пенсионный возраст в России хотят поднять до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. На выходных по всей стране прошли митинги против реформы, в большинстве регионов организатором акций была КПРФ.
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