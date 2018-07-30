Треть работодателей не хотят нанимать пожилых работников

Почти треть российских компаний (32%) не будут нанимать работников предпенсионного возраста, когда возрастная планка выхода на пенсию будет повышена. Еще треть работодателей готовы принимать пожилых сотрудников, но только в том случае, если кандидаты обладают высокой квалификацией.

На рядовые должности у тех, кто готовится к выходу на пенсию, есть шанс устроиться только в 29% компаний, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Института Адизеса. Только 7% участников опроса заявили, что берут на работу людей всех возрастов.

В случае, если пенсионный возраст увеличен не будет, высококвалифицированных специалистов предпенсионного возраста готовы взять на работу 40% респондентов, 23% готовы трудоустраивать таких сотрудников только на рядовые должности. 30% компаний заявили, что не готовы принимать на работу людей старшего возраста.