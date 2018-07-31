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Исследование: треть российских компаний не готова нанимать работников предпенсионного возраста
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Исследование: треть российских компаний не готова нанимать работников предпенсионного возраста 

Клопс.Ru 5 часов назад
Фото: Реальное время
В случае повышения пенсионного возраста около трети российских компаний будут принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста только в случае их высокой квалификации. Об этом говорят результаты исследования Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента), пишет РБК.
Ещё 29% респондентов готовы нанимать граждан, готовящихся к выходу на пенсию, на рядовые должности. Только 7% российских компаний заявили, что берут на работу людей вне зависимости от возраста. В опросе о трудоустройстве сотрудников старшего возраста в условиях пенсионной реформы приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса из Центрального федерального округа, Северо-Западного ФО, Приволжья, Южного ФО, Сибири и Урала. Среди опрошенных компаний 33% работают в сфере промышленности, 17% занимаются строительством, 13% заняты в финансовой сфере, а также в транспорте (12%), ИТ (10%), медицине (9%) и издательском деле (6%).
Более половины (56%) опрошенных компаний сообщили, что сейчас доля сотрудников пенсионного возраста в их штате составляет от 0 до 20%, 37% обозначили диапазон от 20 до 40%. 7% респондентов заявили, что количество пенсионеров среди сотрудников компаний находится между 40 и 60%.
Ранее Минтруд предложил наказывать работодателей за увольнение пожилых сотрудников. Одновременно планируется увеличить для пожилых людей пособие по безработице.
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