Исследование: треть российских компаний не готова нанимать работников предпенсионного возраста

В случае повышения пенсионного возраста около трети российских компаний будут принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста только в случае их высокой квалификации. Об этом говорят результаты исследования Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента), пишет РБК.

Ещё 29% респондентов готовы нанимать граждан, готовящихся к выходу на пенсию, на рядовые должности. Только 7% российских компаний заявили, что берут на работу людей вне зависимости от возраста. В опросе о трудоустройстве сотрудников старшего возраста в условиях пенсионной реформы приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса из Центрального федерального округа, Северо-Западного ФО, Приволжья, Южного ФО, Сибири и Урала. Среди опрошенных компаний 33% работают в сфере промышленности, 17% занимаются строительством, 13% заняты в финансовой сфере, а также в транспорте (12%), ИТ (10%), медицине (9%) и издательском деле (6%).

Более половины (56%) опрошенных компаний сообщили, что сейчас доля сотрудников пенсионного возраста в их штате составляет от 0 до 20%, 37% обозначили диапазон от 20 до 40%. 7% респондентов заявили, что количество пенсионеров среди сотрудников компаний находится между 40 и 60%.