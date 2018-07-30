Ещё
В Косино-Ухтомском подвели промежуточные итоги голосования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Косино-Ухтомском подвели промежуточные итоги голосования 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Уже в течение четырех недель проводятся опросы по трем из 20 вопросов, прозвучавших на встрече Сергея Собянина с жителями района Косино-Ухтомский.
Голосование организовано на шести площадках, и жители принимают в опросах активное участие. Так, проголосовать лично можно в управе района Косино-Ухтомский, офисе ЦГУ «Мои документы» и в филиале «Косино-Ухтомский» ГБУ ТЦСО «Вешняки». Кроме того, организовано голосование на онлайн-площадках: на порталах управы района Косино-Ухтомский, интернет-газеты «Косино-Ухтомский информационный вестник» и окружной газеты «Восточный округ».
По состоянию на 25 июля, в опросе на тему ввода платных парковок на улицах вблизи новых станций метро проголосовали 8008 жителей. Из них 7575 респондентов высказались «за», а 433 человека считают, что вводить зоны платных парковок не нужно. В голосовании по благоустройству территории природно-исторического парка «Косинский» вдоль улицы Медведева приняли участие 8213 респондентов: из них «за» 8054 человека, а 159 человек — «против». Третий опрос касается вопроса включения тротуаров в деревне Кожухово, микрорайонах Ухтомский и Косино в программу благоустройства. Здесь голоса распределились следующим образом: 6789 человек «за», 36 человек — «против», а еще 177 человек считают, что решение должны принимать специалисты. Общее число участников опроса — 7002 человека.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
В районе Косино-Ухтомский летом откроют два спортивных объекта Собянин дал старт движению по новому путепроводу в районе Рябиновой улицы Ученики «Лесной школы» поговорили о болотах и их обитателях
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко официально обвинили в госизмене156
«Армата» оказалась ненужной российской армии306
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина52
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение