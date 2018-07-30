В Косино-Ухтомском подвели промежуточные итоги голосования

Уже в течение четырех недель проводятся опросы по трем из 20 вопросов, прозвучавших на встрече Сергея Собянина с жителями района Косино-Ухтомский.

Голосование организовано на шести площадках, и жители принимают в опросах активное участие. Так, проголосовать лично можно в управе района Косино-Ухтомский, офисе ЦГУ «Мои документы» и в филиале «Косино-Ухтомский» ГБУ ТЦСО «Вешняки». Кроме того, организовано голосование на онлайн-площадках: на порталах управы района Косино-Ухтомский, интернет-газеты «Косино-Ухтомский информационный вестник» и окружной газеты «Восточный округ».

По состоянию на 25 июля, в опросе на тему ввода платных парковок на улицах вблизи новых станций метро проголосовали 8008 жителей. Из них 7575 респондентов высказались «за», а 433 человека считают, что вводить зоны платных парковок не нужно. В голосовании по благоустройству территории природно-исторического парка «Косинский» вдоль улицы Медведева приняли участие 8213 респондентов: из них «за» 8054 человека, а 159 человек — «против». Третий опрос касается вопроса включения тротуаров в деревне Кожухово, микрорайонах Ухтомский и Косино в программу благоустройства. Здесь голоса распределились следующим образом: 6789 человек «за», 36 человек — «против», а еще 177 человек считают, что решение должны принимать специалисты. Общее число участников опроса — 7002 человека.