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Районная газета подготовила для жителей Печатников новый опрос
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Районная газета подготовила для жителей Печатников новый опрос 

Управа района Печатники города Москвы 38 минут назад
Районное издание запустило новый опрос среди местных жителей: «Ваше любимое место в Печатниках?».
Участникам голосования на выбор предлагается пять вариантов ответа: «Набережная Москвы-реки», «Свой дворик», «Кинотеатр „Тула“», «Дом» и «Спортивная площадка».
Итоги опроса редакция газеты подведет на следующей неделе.
Напомним, что голосования на сайте газеты проходят каждую неделю. Они касаются всех сторон жизни горожан. Чтобы предложить идею для нового опроса, необходимо отправить письмо на электронный адрес издания: novyepechatniki.gazeta@yandex.ru. (еп)
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