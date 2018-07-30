Россияне не верят в рубль

Ослабления рубля в ближайшие 12 месяцев ждут 44% россиян. Это на 17 процентных пунктов больше, чем в марте, и выше предыдущего рекорда (41%), установленного в 2014 году, показал последний опрос ЦБ РФ.

Доля ожидающих укрепления рубля с начала года снизилась с 14% до 6%, что также стало историческим минимумом за все время сопоставимых данных (с 2013 года). Число верящих в стабильный курс сократилось с 35% в январе до 28%.

Уровень наблюдаемой россиянами инфляции составил 10,3% — это почти в 5 раз превышает официальный показатель Росстата в 2,3%.

Наблюдательные россияне

Данные опроса в значительной степени субъективны, однако пятикратное отличие цифр, озвученных населением, от официальной статистики, заставляет усомниться в в точности последней, считает преподаватель Международного института экономики и финансов Евгений Андреев.

Наблюдаемая инфляция — термин не вполне экономический; ведь сложно представить, что люди, опрошенные методом случайной выборки, способны оценить рост потребительских цен с точностью до процента. Вряд ли какая-нибудь бабка в магазине на вопрос сотрудника ЦБ дала ответ: «Сынок, я ощутила рост инфляции на уровне 5,3 процента!» — сказал «Ридусу» эксперт.

Определить «наблюдаемую инфляцию» можно по стоимости потребительской корзины, но, подчеркивает Андреев, это тоже не совершенно точный способ, так как у разных групп населения состав этой корзины отличается очень существенно.

Потребительская корзина высчитывается не по формуле «два литра молока и пять килограмм мяса», а по тому, какую часть этой корзины составляет тот или иной продукт. Но у мясоеда и у вегетарианца эти составляющие могут отличаться на порядки, а Росстату приходится выводить между ними среднюю цифру. Но все же пятикратное отличие официальных данных от «народных» вызывает подозрение в объективности тех либо других, — говорит Андреев.

Поэтому чем больше размер выборки, тем меньше данные соцопросов отличаются от официальных: ведь одно дело — опросить пятьдесят бабок в магазине «Дикси», и совсем другое — опросить пятьдесят посетителей салона Lexus.

Цены быстрого реагирования

В абсолютных цифрах ценники переписываются в очень широком диапазоне. Это понятно: один процент от цены бутылки молока и тот же процент от цены холодильника могут отличаться в тысячу раз.

Однако все экономисты едины во мнении, что утвержденный в июне пакет мер правительства приведет к ускорению инфляции до темпов, от которых россияне начали было отвыкать за пару последних лет. И которые они «пронаблюдали» этим летом.

По разным группам товаров цены растут в разной пропорции, это связано с различной маржинальностью торгового бизнеса в разных секторах, дает свою версию расхождения в цифрах первый вице-президент по экспертно-аналитической деятельности объединения ОПОРА России Владислав Корочкин.

В сегменте продовольственных товаров он выше, в сегменте непродовольственных — ниже. Соответственно, рост цен в первом сегменте не настолько велик, как во втором — потому что у владельцев продуктовых магазинов побольше пространство для ценового маневра, чем у продавцов бытовой техники, — сказал он «Ридусу».