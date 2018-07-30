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67% россиян заявили об улучшении имиджа страны после ЧМ
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67% россиян заявили об улучшении имиджа страны после ЧМ 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
После чемпионата мира по футболу — 2018 отношение во всем мире к России улучшилось, уверены 67% россиян. При этом 27% заявили, что оно «определенно улучшилось», а 40% — скорее улучшилось. Однако почти четверть (24%) полагают, что мундиаль никак не повлиял на образ страны и отношение к ней.
О том, что Россия, наоборот, потеряла расположение иностранцев после проведения масштабного спортивного события, заявили менее 2% участников опроса, проведенного «Левада-центром».
41% респондентов полностью довольны выступлением российских футболистов, 38% — «скорее довольны», а 9% — скорее недовольны. Совсем не удовлетворены игрой российской сборной 2% опрошенных.
Согласно результатам социологического исследования, трансляции ЧМ смотрели «время от времени» 40% россиян, 32% следили за матчами систематически и 13% узнавали результаты игр в новостях. Вообще не заинтересовал чемпионат 15% респондентов.
Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля. В финале сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии.
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