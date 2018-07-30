Финуниверситет: Омичи хотят жить намного дольше саратовцев

«Среднее значение продолжительности жизни, которую россияне считали бы «достойной» и «справедливой», составляет сегодня 83,4 года, медианное значение — 78,7 года. По обоим показателям мы видим некоторое снижение значений по сравнению с данными за 2016 год (тогда было 84,7 и 81,3 года соответственно — прим. ред.). Вполне возможно, это снижение связано с кризисными социально-экономическими явлениями в российской экономике, снизившими для населения привлекательность более продолжительной жизни», — отмечают ученые.

Среди 38 городов, где проводилось исследование, дольше всего хотят жить в Омске. Среднее значение «справедливой», «достойной» продолжительности жизни составило там 88,3 года. На втором месте оказался Владивосток (87 лет), тройку замыкает Волгоград (среднее значение — 86,3 года). Москва разделила 8-е и 9-е места с Нижним Новгородом (84,5 года).