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Финуниверситет: Омичи хотят жить намного дольше саратовцев
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Финуниверситет: Омичи хотят жить намного дольше саратовцев 

Свободные новости 5 часов назад
Фото: Свободные новости
Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование, посвященное желаемой продолжительности жизни россиян, по итогам которого выяснилось, что граждане теперь хотят жить меньше, причем Саратов оказался во втором десятке городов по этому показателю, а Омск — лидером. Об этом сегодня, 30 июля, сообщается на сайте университета.
«Среднее значение продолжительности жизни, которую россияне считали бы «достойной» и «справедливой», составляет сегодня 83,4 года, медианное значение — 78,7 года. По обоим показателям мы видим некоторое снижение значений по сравнению с данными за 2016 год (тогда было 84,7 и 81,3 года соответственно — прим. ред.). Вполне возможно, это снижение связано с кризисными социально-экономическими явлениями в российской экономике, снизившими для населения привлекательность более продолжительной жизни», — отмечают ученые.
Среди 38 городов, где проводилось исследование, дольше всего хотят жить в Омске. Среднее значение «справедливой», «достойной» продолжительности жизни составило там 88,3 года. На втором месте оказался Владивосток (87 лет), тройку замыкает Волгоград (среднее значение — 86,3 года). Москва разделила 8-е и 9-е места с Нижним Новгородом (84,5 года).
Саратов со средним показателем желаемой продолжительности горожан в 83,5 года разделил 15-17 места с Набережными Челнами и Пермью. На последнем, 38-м месте — Барнаул (79,5 года).
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