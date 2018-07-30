Россияне стали ездить в Англию вдвое чаще

За прошлый год Великобританию посетили 227 тысяч туристов из России . Турпоток был выше на 55%, чем в 2016 году. При этом в прошлом году наши соотечественники потратили 188 миллионов фунтов стерлингов, что превысило показателя позапрошлого года на 70%.

По данным Всемирной организации туризма (UNWTO) и исследования World Tourism Barometer, проведенного в июне 2018 года, россияне занимают восьмую строчку рейтинга по уровню расходов во время поездок, сообщает «Турпром».

В прошлом году их траты обеспечили стране 11 место в рейтинге.

Согласно исследованию VisitBritain, российских туристов в первую очередь интересуют в Великобритании экскурсионные программы, в том числе по Лондону. На втором месте различные языковые курсы.

В исследовании отмечается, что россиянам интересно посещать места сьемок фильмов и сериалов, а также музеи и родовые поместья. В среднем они остаются в стране на 8 дней, что выше среднего по рынку (6 дней).

2017 год в этом плане стал рекордным для британцев. Страну посетили 39,2 миллиона туристов, что на 4% больше, чем в 2016 году. Туристы потратили на ее территории 24,5 миллиарда фунтов стерлингов и тем самым повысили планку 2016 года на 9%.