Треть молодых специалистов считают возможным возглавить компанию за пять лет

Это результаты исследования сайта Career.ru. Чуть более 20% опрошенных полагают, что достичь руководящей должности можно за три года. При этом 33% респондентов хотели бы открыть собственный бизнес.