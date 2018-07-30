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Треть молодых специалистов считают возможным возглавить компанию за пять лет
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Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко

Треть молодых специалистов считают возможным возглавить компанию за пять лет 

Авторадио 1 час назад
Это результаты исследования сайта Career.ru. Чуть более 20% опрошенных полагают, что достичь руководящей должности можно за три года. При этом 33% респондентов хотели бы открыть собственный бизнес.
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