Президент подписал закон о праве россиян снимать с учета мигрантов 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам снимать с учета мигрантов на своей жилплощади в любой момент.
Напомним, закон предусматривает новое основание для того, чтобы россиянин смог снять иностранного гражданина с миграционного учета. Для этого теперь достаточно будет того, что мигрант уехал. Ранее гражданин России, утрачивая контакт с иностранным гражданином, мог оказаться материально ответственным за то, что мигрант фактически не проживает по данному адресу.
Снять иностранца с учета по месту пребывания в связи его отъездом может орган миграционного учета после получения соответствующего уведомления. При этом подать такое уведомление принимающая мигранта сторона может напрямую в соответствующий орган миграционного учета или через МФЦ. Форму уведомления, в том числе перечень сведений и требований к его оформлению устанавливает МВД России.