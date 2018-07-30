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Россиянам разрешили снимать с регистрации иностранных граждан
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Россиянам разрешили снимать с регистрации иностранных граждан 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
Вступил в силу закон, который дает право россиянам в любое время снимать с регистрационного учета иностранных граждан, которые прописаны в их квартирах, но не живут там. Раньше владельцев квартир, в которых прописаны, но не проживают мигранты, могли штрафовать. Принятый закон дополняет перечень оснований для снятия с миграционного учета, сообщает РИА Новости. Согласно документу, снятие иностранца с учета по месту пребывания в связи его отъездом осуществляется миграционной службой после получения соответствующего уведомления. Уведомить о том, что мигрант не проживает на его жилплощади, собственник может лично, через МФЦ или почтой..
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