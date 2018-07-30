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Министр просвещения заявила о низком дефиците педагогов в России
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Министр просвещения заявила о низком дефиците педагогов в России 

Говорит Москва 4 часа назад
По её мнению, работа педагогов всё больше привлекает молодых людей. В пединституты стали поступать абитуриенты со 100-балльными результатами по ЕГЭ, передаёт РИА Новости.
Ранее эксперты Общероссийского народного фронта отметили дефицит преподавателей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию.
В рамках исследования были опрошены более 3 тысячи педагогов из 82 регионов страны. Итоги этого опроса ОНФ направит в министерство просвещения.
Отмечается, что о нехватке учителей сообщили 48% респондентов. Некоторые педагоги уходят из школы прямо во время учебного года, не выдерживая высокой нагрузки, в том числе непедагогической.
Говорит Москва: последние новости
Совфед одобрил безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика до конца года 3% граждан России уверены, что Земля плоская ОНФ сообщил о нехватке учителей в российских школах
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