Министр просвещения недовольна уровнем функционального чтения у россиян

Глава Минпросвещения Ольга Васильева призвала повышать уровень функционального чтения у россиян.

Слова главы ведомства приводит ТАСС . Во время встречи с педагогами министр заявила, что почти четверть россиян не владеют этим навыком.

«В функциональном чтении мы сегодня отстаем по сравнению с данными десятилетней давности. По разным данным, от 22 до 25% населения страны не владеют функциональным чтением», — объявила Васильева.

Министр считает, что отставание в этом навыке у россиян образуется с ранних лет: «Потери его начинаются в раннем возрасте. Ребенок читает текст, не понимая прочитанного».