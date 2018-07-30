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Министр просвещения недовольна уровнем функционального чтения у россиян
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Министр просвещения недовольна уровнем функционального чтения у россиян 

ИД «Собеседник» 5 часов назад
Глава Минпросвещения Ольга Васильева призвала повышать уровень функционального чтения у россиян.
Слова главы ведомства приводит ТАСС. Во время встречи с педагогами министр заявила, что почти четверть россиян не владеют этим навыком.
«В функциональном чтении мы сегодня отстаем по сравнению с данными десятилетней давности. По разным данным, от 22 до 25% населения страны не владеют функциональным чтением», — объявила Васильева.
Министр считает, что отставание в этом навыке у россиян образуется с ранних лет: «Потери его начинаются в раннем возрасте. Ребенок читает текст, не понимая прочитанного».
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