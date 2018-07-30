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Вологодская область возглавила рейтинг с самой грязной питьевой водой. Самая чистая — в Москве, Петербурге и Северной Осетии
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Вологодская область возглавила рейтинг с самой грязной питьевой водой. Самая чистая — в Москве, Петербурге и Северной Осетии 

Strelka Magazine 42 минуты назад
Фото: Strelka Magazine
Рейтинг загрязненности воды в российских регионах опубликовал Роспотребнадзор.
Самой грязной в 2017 году вода оказалась в Вологодской области: меньше половины (45%) жителей региона обеспечены питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.
Вторую и третью строчку в рейтинге заняли Костромская (66,7%) и Курганская (69,3%) области. В Ненецком автономном округе, Архангельской области и других субъектах безопасной водой обеспечены больше 70% населения
Максимальный показатель (100%) достигнут в Москве, Санкт-Петербурге и в Северной Осетии. Кабардино-Балкарская республика набрала на 0,06% меньше.
Общая доля россиян, обеспеченных качественной водой, в прошлом году выросла на 1,1% и составила 91,5%.
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