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Каждый десятый россиянин считает ЭКО недопустимым способом зачатия
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"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве
"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве

Каждый десятый россиянин считает ЭКО недопустимым способом зачатия 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Среди тех, кто является противником экстракорпорального оплодотворения, были в основном мужчины и люди старше 60 лет.
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