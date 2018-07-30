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Каждый десятый россиянин считает ЭКО недопустимым способом зачатия
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"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве
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"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве
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Каждый десятый россиянин считает ЭКО недопустимым способом зачатия
Вести.Ru
46 минут назад
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Фото:
Вести.Ru
Среди тех, кто является противником экстракорпорального оплодотворения, были в основном мужчины и люди старше 60 лет.
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