Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на повышенных уровнях

По данным Банка России, инфляционные ожидания населения на год вперед в июле сохранились на повышенных уровнях и составили 9.7% г/г, лишь на 0.1пп замедлившись по отношению к июньскому значению. Основной причиной для высоких ожиданий остается повышенный уровень цен на бензин — 48% опрошенных отметили ускоренный рост цен на топливо.

Одновременно с этим, наблюдаемый рост цен замедлился с 10.6% г/г до 10.3% г/г на фоне сезонной дефляции плодоовощной продукции. Однако, качественные ответы о росте цен за прошедший год даже немного ухудшились, что отразилось на доле респондентов, наблюдавших ускорение роста цен (с 29% до 30%).

Стоит отметить, что в ответах респондентов фактор повышения НДС с 18% до 20% с 2019 года практически не учитывается. По данным опроса, лишь 4% респондентов обращают на него внимание и только 55% слышали о грядущих изменениях в налогообложении. Причиной для таких низких показателей освещенности стало доминирование реформы о повышении пенсионного возраста в информационном поле над остальными новостями. Постепенное информирование населения о повышении НДС может оказаться фактором удержания ожиданий на повышенных уровнях и сдерживания их коррекции в 2п’18-1п’19.