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Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на повышенных уровнях
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Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на повышенных уровнях 

Прайм 11 часов назад
По данным Банка России, инфляционные ожидания населения на год вперед в июле сохранились на повышенных уровнях и составили 9.7% г/г, лишь на 0.1пп замедлившись по отношению к июньскому значению. Основной причиной для высоких ожиданий остается повышенный уровень цен на бензин — 48% опрошенных отметили ускоренный рост цен на топливо.
Одновременно с этим, наблюдаемый рост цен замедлился с 10.6% г/г до 10.3% г/г на фоне сезонной дефляции плодоовощной продукции. Однако, качественные ответы о росте цен за прошедший год даже немного ухудшились, что отразилось на доле респондентов, наблюдавших ускорение роста цен (с 29% до 30%).
Стоит отметить, что в ответах респондентов фактор повышения НДС с 18% до 20% с 2019 года практически не учитывается. По данным опроса, лишь 4% респондентов обращают на него внимание и только 55% слышали о грядущих изменениях в налогообложении. Причиной для таких низких показателей освещенности стало доминирование реформы о повышении пенсионного возраста в информационном поле над остальными новостями. Постепенное информирование населения о повышении НДС может оказаться фактором удержания ожиданий на повышенных уровнях и сдерживания их коррекции в 2п’18-1п’19.
Подобная динамика инфляционных ожиданий вторит опасениям Банка России, июльская стабилизация показателя является неплохим сигналом для регулятора. Формально, это не нарушает перспектив обсуждения снижения ставки в конце 2018 г. в случае отставания регистрируемой инфляции от прогноза регулятора (3.5-4.0%).
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