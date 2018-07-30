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Три четверти британцев недовольны работой Терезы Мэй на посту премьера
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Три четверти британцев недовольны работой Терезы Мэй на посту премьера 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Капитал страны
Подавляющее большинство жителей Великобритании недовольны своим правительством и лично премьер-министром Терезой Мэй, чей рейтинг стремительно падает. Особенно жестко подданные Соединенного королевства критикуют процесс «развода» с Евросоюзом. Такие данные приводит телеканал Sky News на основе июльского опроса, в котором приняли участие почти полторы тысячи респондентов.
Так, 74 процента опрошенных убеждены, что Мэй плохо справляется со своими обязанностями, и лишь 24 процента считают ее усилия удовлетворительными. Между тем еще в марте премьера поддерживал 41 процент сограждан.
Еще хуже обстоит дело с оценкой работы британского правительства: 78 процентов участников опроса полагают, что переговоры по Brexit с Брюсселем фактически провалены, в то время как в марте оптимистов было на 23 процента больше.
Также большинство британцев (52 процента) опасаются, что выход страны из состава ЕС нанесет серьезный вред национальной экономике.
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