Три четверти британцев недовольны работой Терезы Мэй на посту премьера

Так, 74 процента опрошенных убеждены, что Мэй плохо справляется со своими обязанностями, и лишь 24 процента считают ее усилия удовлетворительными. Между тем еще в марте премьера поддерживал 41 процент сограждан.

Еще хуже обстоит дело с оценкой работы британского правительства: 78 процентов участников опроса полагают, что переговоры по Brexit с Брюсселем фактически провалены, в то время как в марте оптимистов было на 23 процента больше.

Также большинство британцев (52 процента) опасаются, что выход страны из состава ЕС нанесет серьезный вред национальной экономике.