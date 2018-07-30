Учителя недовольны нагрузкой и зарплатами

Российские учителя жалуются на загруженность и низкие зарплаты. Об этом, как сообщает РБК, свидетельствуют результаты опроса педагогов, проведенного Общероссийским народным фронтом и фондом «Национальные ресурсы образования».

Так, 48% из более чем трех тысяч опрошенных учителей пожаловались на нехватку коллег: 44% — на недостаток математиков, 39% — преподавателей иностранных языков, 30% — русского языка.

Кроме того, 26% жалуются на недостаток учителей начального образования, 21% — физики, 15% — химии, 14% — истории, а по 10% — биологии, географии, информатики и музыки.

«Многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу», — рассказала изданию зампред думского комитета по образованию Любовь Духанина.

По ее словам, регулярно учителя увольняются прямо во время учебного года из-за нагрузки и низких зарплат, в связи с чем их коллеги вынуждены учить детей предметам, которые не входят в их компетенцию.

Кроме того, опрос ОНФ показал, что лишь чуть более половины (52%) российский школ «укомплектованы» учителями по всем предметам, в 37% заведений не хватает педагогов по одной-трем дисциплинам, а в 8% — по четырем-пяти.