Ещё
Учителя недовольны нагрузкой и зарплатами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учителя недовольны нагрузкой и зарплатами 

Рамблер 8 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Российские учителя жалуются на загруженность и низкие зарплаты. Об этом, как сообщает РБК, свидетельствуют результаты опроса педагогов, проведенного Общероссийским народным фронтом и фондом «Национальные ресурсы образования».
Так, 48% из более чем трех тысяч опрошенных учителей пожаловались на нехватку коллег: 44% — на недостаток математиков, 39% — преподавателей иностранных языков, 30% — русского языка.
Кроме того, 26% жалуются на недостаток учителей начального образования, 21% — физики, 15% — химии, 14% — истории, а по 10% — биологии, географии, информатики и музыки.
«Многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу», — рассказала изданию зампред думского комитета по образованию Любовь Духанина.
По ее словам, регулярно учителя увольняются прямо во время учебного года из-за нагрузки и низких зарплат, в связи с чем их коллеги вынуждены учить детей предметам, которые не входят в их компетенцию.
Кроме того, опрос ОНФ показал, что лишь чуть более половины (52%) российский школ «укомплектованы» учителями по всем предметам, в 37% заведений не хватает педагогов по одной-трем дисциплинам, а в 8% — по четырем-пяти.
Комментарии  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко официально обвинили в госизмене156
«Армата» оказалась ненужной российской армии306
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина52
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение